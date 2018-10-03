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В Волгограде реконструируют закрытый по решению суда дворец спорта

Общество

Реконструкция Дворца спорта профсоюзов потребует не менее 400 млн рублей

Волгоград, 3 октября 2018, 13:53 — REGNUM  В Волгограде в 2018 году должна начаться реконструкция Дворца спорта профсоюзов, который был закрыт по решению суда. На нее, по предварительным подсчетам, уйдет примерно 400 млн рублей, а работы продолжатся около трех лет. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Здание было построено в 1974 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. С 2012 года здесь не работает система центрального отопления, также нормативам не отвечает система противопожарной безопасности. Несколько лет назад дворец был закрыт по решению суда. Сейчас в обновлении нуждаются все внутренние помещения, кровля, фасад и окна. Делать придется и инженерные системы, и электрику, и систему кондиционирования. При этом сами стены и несущие конструкции здания вполне отвечают существующим требованиям. Сейчас начинается подготовка проекта реконструкции.

«Работа по восстановлению функционирования здания начнется уже в этом году с устранения нарушений требований безопасности. Далее перейдем к инженерии, летом 2019 года — к масштабным ремонтным работам», — заявил на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Когда здание будет реконструировано, дворец спорта будет передано центру олимпийской подготовки.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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