Смягчение статьи «за экстремизм» поможет «успокоить общество»

Москва, , 13:52 — REGNUM Смягчение 282 статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» повысит эффективность правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, такой подход властей оптимален с точки зрения обеспечения баланса национальной безопасности и прав человека.

«Случайные люди теперь привлекаться к уголовной ответственности не будут, а это значит, что силовики качественнее и внимательнее будут заниматься серьёзными преступлениями в сфере экстремизма», — заявил Цветков.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу РФ на рассмотрение законопроект, уточняющий наказание по статье 282 Уголовного кодекса. Речь идёт о наказании за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Так, в новой редакции статьи указанные деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в том случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Цветков подчеркнул, что экспертный совет по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами поддерживает президентскую редакцию законопроекта. По его словам, теперь административная ответственность будет для человека отрезвляющим «звоночком». Такие изменения не только успокоят общество, но позволят силовикам спокойно работать и защищать граждан от экстремизма.

«Теперь нельзя будет списать всё на глупость, случайность, «не то имел в виду» — если человек, привлекавшийся к административной ответственности, повторит это в течение года снова, то он преступник и должен нести уголовную ответственность», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти признали, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ является обоснованным.

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