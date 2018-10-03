На всех обманутых клиентов «Натали Турс» не хватило страховки

Москва, , 13:52 — REGNUM Страховая компания «Ингосстрах» проинформировала, что объем требований на выплату страховки от обманутых клиентов группы компаний «Натали Турс» превышает размер финансового обеспечения, который был застрахован этой туристической структурой у страховщика.

Напомним, 4 сентября 2018 года туроператоры, работавшие под брендом «Натали Турс», прекратили работу в связи с исключением из федерального реестра. В отношении должностных лиц «Натали Турс» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили ИА REGNUM в компании «Ингосстрах», с 4 сентября по 2 октября 2018 года к ним поступило 8 152 документально подтвержденных требования на выплату страхового возмещения в отношении 19 666 туристов «Натали Турс» на общую сумму 1 млрд 35 млн 753 тыс. 822 рубля.

«Размер заявленных требований превышает размер страховой суммы (финансового обеспечения) по договорам страхования, заключенным между СПАО «Ингосстрах» и ООО «Панорама Тур», ООО Туроператор «Натали Турс», в связи с чем выплата страхового возмещения будет производиться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», — заявили в «Ингосстрахе».

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Повезло только тем гражданам, кто заключал договоры на оказание туристических услуг с ООО «Агентство путешествий «Натали», также работавшим под брендом «Натали Турс». Сумма заявленных требований от клиентов этого юрлица не превысила размер финансового обеспечения по договору страхования.

«Туристы ООО «Агентство путешествий «Натали» смогут получить компенсацию реального ущерба в полном объеме», — порадовали страховщики.

В «Ингосстрахе» определили коэффициент пропорции, по которому будут рассчитываться страховые суммы для пострадавших клиентов бренда «Натали Турс»:

для ООО «Панорама Тур» — 0,04910179341 (50 000 000 руб. (лимит ответственности) / 1 018 292 745 руб. (сумма заявленных требований);

для ООО Туроператор «Натали Турс» — 0,09596046735 (500 000 руб. (лимит ответственности) / 5 210 479 руб. (сумма заявленных требований).

Как отмечает ИА REGNUM, получается, что турист, потерявший, например, 100 тысяч рублей от несостоявшегося тура, в первом случае получит 4910 рублей, а во втором — 9596 рублей.

Выплаты с учетом этих коэффициентов страховая компания начнет уже сегодня, 3 октября.

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