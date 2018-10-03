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Жителей Москвы предупредили о пробках на дорогах из-за непогоды

Общество

В вечерний час пик жителям столицы лучше использовать общественный транспорт

Москва, 3 октября 2018, 13:40 — REGNUM  Сегодня, 3 октября, в Москве прогнозируется увеличение загруженности на дорогах и мелкие ДТП из-за дождей, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня дожди, на дорогах будут пробки и мелкие ДТП. Будьте осторожны и внимательны», — предупреждает москвичей ЦОДД.

Отмечается, что в вечерний час пик жителям столицы лучше использовать общественный транспорт.

Напомним, по данным синоптиков, на столичный регион надвигается североатлантический циклон. 3 октября показания барометров продолжат падать, а небо заволокут тёмные тучи. В середине недели в столице прольются обложные дожди, наиболее интенсивными они будут во второй половине дня.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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