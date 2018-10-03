В Петербурге предлагают изымать любые продукты у нелегальных торговцев

Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают изымать продукты с прилавков нелегальных торговцев даже в том случае, если у них нет внешних признаков недоброкачественности. Соответсвующую федеральную инициативу поддержали на пленарном заседании городского Заксобрания 3 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новыми полномочиями предлагается наделить надзорные органы. Сейчас, согласно федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», они имеют право изымать только те продукты, которые являются просроченными или выглядят некачественными. Но петербургские депутаты считают, что этого недостаточно. Особенно их беспокоят «нелегальные» торговцы, у которых нет никаких документов на их продукцию.

Если документ одобрят в Госдуме, то конфискация будет возможна в том случае, когда у продавца не окажется подтверждения качества товара или отсутствует должная упаковка или фасовка. Конфискацией смогут заниматься местные управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«Это наша целенаправленная позиция, чтобы пищевые продукты с просроченным хранением не появлялись на прилавках. Когда появляются нелегальные торговцы пищевыми продуктами, возникает прямая угроза жизни наших жителей. К сожалению, федеральный закон не всегда регулирует эту ответственность», — заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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Напомним, ранее депутаты Петербурга одобрили законопроект об установлении штрафов за попрошайничество, несанкционированную торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена.