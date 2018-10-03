На МКС завершает работу 56-я длительная экспедиция

Москва, , 13:06 — REGNUM Работа 56-й длительной экспедиции Международной космической станции (МКС) в составе российско-американского экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-08» космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда готовится к завершению, сообщает 3 октября пресс-служба «Роскосмоса».

"В настоящее время в соответствии с планом полёта осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-08», проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, расстыковка корабля с МКС будет произведена 4 октября 2018 года в 10 часов 57 минут 30 секунд по московскому времени.

В сообщении говорится, что продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-55/56 составит 197 суток (с 21 марта 2018 года). После расстыковки ТПК «Союз МС-08» с МКС и до прибытия на борт станции участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева (Роскосмос), астронавта Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавта Александра Герста (ESA).

Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-08» ожидается в 14 час. 45 мин. мск в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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