Поправки о декриминализации — страховка и профилактика

Москва, , 13:03 — REGNUM Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий заменить уголовную ответственность на административную для граждан, которые впервые привлекаются к ответственности за публикацию в интернете экстремистских материалов. Эти предложения содержатся в докладе, который Общероссийский народный фронт подготовил совместно с Генпрокуратурой РФ и направил в середине сентябре главе государства.

Президент РФ поручил Народному фронту и Генпрокуратуре проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Во время работы над докладом ОНФ привлекал к обсуждению и учитывал мнение всех заинтересованных лиц, в том числе представителей научного и адвокатского сообщества, Верховного суда, Совета по правам человека, журналистов и других экспертов.

Специалисты ОНФ изучили десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки» или «репосты» экстремистских материалов и убедились, что с учетом большого количества информации в сети Интернет и скорости ее распространения зачастую граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их должного анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования.

Сейчас ответственность за подобные деяния предусмотрена в ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уголовное преследование по данной статье, помимо возможности реального лишения свободы сроком до 5 лет, предусматривает включение лица в «перечень экстремистов и террористов» с вытекающими отсюда возможными блокировками банковских счетов и иными ограничениями на совершение юридически значимых действий.

При доказывании совершения преступления, как показал анализ практики, правоохранители в ряде случаев недостаточно исследуют умысел и мотив тех, кто поставил «лайк» или сделал «репост» какого-либо текста, изображения, видео — или аудиофайла, а порой и не выясняют, сделал ли гражданин экстремистский материал самостоятельно или просто скопировал, какими комментариями это действие сопровождалось. И в ряде случаев эти упущения не исправляются судами, говорится в докладе ОНФ.

По итогу анализа эксперты Народного фронта предложили частично декриминализировать ответственность за подобные деяния, а именно — ввести административную ответственность за совершение такого правонарушения впервые и сохранить уголовную ответственность за повторное нарушение закона, то есть ввести так называемую административную преюдицию.

«Мы рады, что глава государства согласился с нашей позицией по этому вопросу и внес законопроект, который поднимает тему декриминализации ответственности за «лайки» и «репосты» на самый высокий государственный уровень. Эта мера с одной стороны позволит оградить людей от необоснованного уголовного преследования и при этом выполнит профилактическую задачу — будет предостережением от совершения подобных действий в будущем, ведь зачастую граждане даже не знают о возможных серьезных последствиях «лайка» или «репоста» того или иного информационного материала. При этом сохранится уголовная ответственность для тех, кто действительно систематически нарушает закон и ведет экстремистскую деятельность, — прокомментировала ситуацию координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

Член рабочей группы ОНФ по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, писатель Сергей Шаргунов призвал исходить из того, что впервые попавший в поле зрения правоохранителей человек может исправиться, поэтому нужно заменить уголовную ответственность на административную по таким делам.

«Если начинать эту работу, то с тех, кто впервые попался по обвинению в экстремизме. Конечно, не нужно сразу превращать людей в уголовников. Нужно исходить из того, что человек может исправиться, если он попался впервые», — отметил Сергей Шаргунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня Владимир Путин подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Ответственными за исполнение поручения были назначены руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» внимание президента России было обращено на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответ подчеркнул, что необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда.