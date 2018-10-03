Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России

Москва, , 13:02 — REGNUM За пределы России выехала гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко. Марина Семынина взяла с собой их общую дочь, сообщает источник, близкий к семье Захарченко.

Семынина 28 сентября улетела в Великобританию. У нее был билет на рейс до лондонского аэропорта «Хитроу», сказал источник РИА Новости.

Известно, что 26 сентября женщина приходила в здание Пресненского суда Москвы, где рассматривалось дело Захаченко, чтобы увидеться с мужем.

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Отъезд Семыниной из России подтвердил адвокат Александр Карабанов. По его словам, женщина вместе с дочерью отправилась в США.

«Да, подтверждаю. Улетела с дочерью в Соединенные Штаты Америки», — сказал Карабанов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник МВД Дмитрий Захарченко, в чьем ведении находилась борьба с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан по обвинению в коррупции в сентябре 2016 года. Дело приобрело резонанс после обнаружения в квартире его родственников около 9 млрд рублей в разной валюте.

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