Дагестан: Пострадавших в результате взрыва транспортируют в Нижний Новгород

Махачкала, , 12:37 — REGNUM В Дагестане ожидают борт МЧС для возможной переправки пострадавших в результате взрыва в спортзале в селении Эбдалая Левашинского района в Нижний Новгород. Решение о переводе, по словам заведующего ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова, будет принято по результатам консультации со специалистами, пишет «Новое дело».

По словам врачей, состояние всех пятерых подростков продолжает оставаться тяжелым. Трое из них сейчас находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Напомним, что взрыв прогремел накануне, примерно в 20:36. В результате происшествия пострадало пять человек в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили до 90% ожогов тела. Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС ИА REGNUM сообщили, что причиной взрыва могло стать возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.

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