Жириновский требует полной отмены ст. 282 УК

Москва, , 12:36 — REGNUM В связи с внесением в Госдуму пакета законопроектов, направленных на смягчение наказания за экстремизм, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости полной отмены ст. 282 УК.

«Намерение смягчить статью нельзя не приветствовать. Но ее нужно отменять полностью», — считает Жириновский.

Депутат Госдумы напомнил, что если вначале по 282-й сажали лишь несколько человек в год, то теперь счет идет на сотни.

«Людям ломают судьбу за репост, за лайк, по абсурдным обвинениям. Ведь под «разжигание социальной розни» можно подвести вообще любую критику», — указал он.

Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты».