В московских автобусах вдвое увеличат число видеокамер

Москва, , 12:41 — REGNUM В течение 2019 года в московских автобусах увеличат число камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения на дорогах, заявил 3 октября глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«У нас более ста таких камер, — заявил Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Это количество будет увеличено почти в два раза в течение следующего года».

Как сообщало ИА REGNUM, в российском общественном транспорте могут внедрить биометрические системы распознавания лиц, которые призваны ускорить процесс посадки пассажиров. Проект опробуют в Москве, после чего могут распространить на другие города.

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