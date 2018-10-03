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В Северске создают виртуальную экскурсию в бронзовый век

Общество

К работе над проектом привлечены клубы исторической реконструкции

Томск, 3 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Необычный музейный проект — виртуальную экскурсию в бронзовый век — создают в Северском городском музее (Томская область) при поддержке Общественного совета госкорпорации «Росатом», сообщает 3 октября пресс-служба Сибирского химического комбината (СХК).

В сентябре в поселке Самусь на берегу озера Круглого состоялись съемки исторической реконструкции, на основе которой будет создана виртуальная экспозиция. Были отсняты десять музейных экспонатов.

«Поселение Самусь-4, которое является одним из самых ярких объектов археологии бронзового века Западной Сибири, возникло как раз на том месте, где плавился металл», — пояснил кандидат исторических наук, завкафедрой археологии Томского государственного университета (ТГУ) и старший научный сотрудник музея города Северска Евгений Васильев.

Авторы проекта сообщили, что его идея состоит в том, чтобы с помощью очков виртуальной реальности перенести посетителей в глубокую древность. Благодаря современным технологиям посетители музей смогут своими глазами смогут увидеть, как и кем изготавливались изделия бронзового века. К работе над проектом привлечены клубы исторической реконструкции, ученые-археологи ТГУ, работники городского музея и разработчики программного обеспечения.

В СХК подчеркивают, что подобные виртуальные экскурсии можно сегодня встретить только в ведущих музеях страны, и для Росатома это первый такой опыт. В госкорпорации считают важным заинтересовывать подрастающее поколение северчан историей своего края, используя самые современные технологии, привлекать в музей новых посетителей из числа жителей и гостей города.

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Историческая реконструкция
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