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На Украине до сих пор не начался отопительный сезон

Общество

Решать, когда его начинать, будут местные власти

На Украине до сих пор не начался отопительный сезон
Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Киев, 3 октября 2018, 12:13 — REGNUM  На Украине отопительный сезон начнут с 15 октября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает октября УНИАН.

По его словам, правительство решило позволить органам местного самоуправления самим решать, когда начинать отопительный сезон с учетом погодных условий. Гройсман считает, что это станет «тестом власти на неравнодушие к людям».

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что запасов газа в подземных хранилищах стране хватит на отопительный сезон 2018−2019 годов.

Отметим, после госпереворота на Украине в 2014 году стоимость газа для населения подорожала в 10 раз, стоимость услуг ЖКХ тоже выросли в несколько раз.

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Отопительный сезон
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