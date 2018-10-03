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Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет

Общество

В настоящее время на учете состоят 23,5 тыс. наркоманов

Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет
Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания
Наркоман

Астана, 3 октября 2018, 12:09 — REGNUM  За последние пять лет численность наркозависимых граждан Казахстана уменьшилась на 35%, сообщает 3 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД республики Ивана Добрышина.

В настоящее время на учете состоят 23,5 тыс. наркоманов, в том числе 124 несовершеннолетних и 1 735 женщин. Добрышин добавил, что за отчетный период выявлено более 19 тыс. преступлений в сфере оборота, хранения и потребления наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что профильные ведомства в республике выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих и распространяющих наркотические средства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих наркотики

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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