По факту взрыва в спортзале в Дагестане возбуждено уголовное дело

Махачкала, , 12:01 — REGNUM В Дагестане устанавливаются виновные в трагическом происшествии, повлекшем серьезные повреждения здоровья пятерых подростков. По факту взрыва в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе СКР по региону.

Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. По результатам предварительной проверки установлено, что «впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой выявлена утечка». Газ накапливался внутри помещения, проникая сквозь трещины в стенах здания. Взрыв произошел в момент, когда в тренерской комнате включили свет. Искра вызвала возгорание газо-воздушной смеси.

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Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители пострадавших подростков рассказали журналистам, что дети не раз жаловались на запах газа в стенах спортивного учреждения.

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