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В Госдуме ждут прекращения уголовных дел «за экстремизм»

Общество

В связи с внесением президентских поправок в нижнюю палату парламента

В Госдуме ждут прекращения уголовных дел «за экстремизм»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 3 октября 2018, 11:58 — REGNUM  С принятием закона о смягчении наказания за экстремизм в Госдуме ожидают прекращения уже заведенных уголовных дел, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

«Это нужный сигнал — особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», — написал в соцсети депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

Он также отметил, что «теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники».

Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты». Госдума может принять пакет законов до конца 2018 года.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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