Мэр Ярославля: «Меня просили подойти – и я подходил»

Ярославль, , 11:46 — REGNUM 3 октября на внеочередном заседании муниципалитета Ярославля мэр города Владимир Слепцов заявил о сложении полномочий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пока еще действующего главу города за работу поблагодарил председатель муниципалитета Артур Ефремов:

«Я хотел бы от лица депутатов муниципалитета высказать слова благодарности за ту работу, которую вы в течение двух лет провели. Этот этап стал новым этапом развития Ярославля. Город стал более чистым, благоустроенным, изменился в позитивную сторону по многим направлениям. Самое главное, что чувствовалось в вашей работе — это любовь к родному городу, искренне желание сделать Ярославль лучше», — сказал он.

Владимир Слепцов в своей прощальной речи также поблагодарил всех депутатов за совместную работу. Было видно, что он волнуется:

«Я волнуюсь, буду в шпаргалку заглядывать. Мы много сделали за последние два года. Работы еще много предстоит впереди. Мы, ярославцы, вместе одной командой трудились на благо нашего города, спасибо вам за это. Работали по принципу открытой власти. Жители просили нас подойти — и мы подходили. Спасибо вам за неравнодушие и доброе хорошее отношение к жителям Ярославля. Скажу прямо: ухожу со спокойным сердцем, ведь у нас с вами образовалась надежная команда, болеющая всей душой за родной город и за каждого ярославца. Благодарю всех депутатов, у нас здесь несколько фракций. Уважаемые друзья, коллеги, ярославцы… Когда мы с вами работали здесь, я на каждого обращал внимание и с каждым работал, независимо тот того, в какой партии вы находились. Дело не в партиях, дело в людях. Какое отношение к человеку, какой из себя человек — к нему так и нужно относиться», — сказал Владимир Слепцов.

На прощание он пожал руки всем депутатам.

Уже завтра и.о. мэра Ярославля будет экс-глава Переславля-Залесского Владимир Волков. Он назначен заместителем мэра Ярославля по градостроительству, а значит, с уходом Владимира Слепцова будет исполнять обязанности главы города.