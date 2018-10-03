Эксперт о поправках об экстремизме: невозможно дубиной бороться с идеей

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Частичная декриминализация статьи об экстремизме неудивительна, но сама по себе не решит проблемы, потому что невозможно дубиной бороться с идеей, а правоохранительные органы могут предлагать только силовые варианты решения вопроса, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 октября, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя предложение президента России о смягчении 282 статьи Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в кодекс: предполагается, что за совершение указанных в первой части этой статьи правонарушений привлекать к уголовной ответственности будут только в том случае, если нарушитель уже совершал аналогичное деяние в течение года. В противном случае он может быть привлечен только к административной ответственности.

Закон и особенно практика по этому вопросу устроены так, что можно придраться и испортить жизнь нормальному человеку, но не заметить ненормального. В правоприменительной практике много личного, оценочного.

Существует проблема, с которой надо бороться. А правоохранительные органы устроены так, что могут предлагать только силовые варианты решения вопроса. Когда-то была проблема неонацистских организаций, и с ней справились силовым способом. После чего решили, что можно теми же методами справиться и с новыми проблемами.

Но мы живем уже в другой эпохе. Риски возросли, появляется много опасных идеологий вроде радикального ислама, теории построения рая на земле для своих. Правоохранительные органы, повторюсь, работают как умеют: за любое проявление экстремизма — сразу по башке. Но невозможно дубиной бороться с идеей. С любой идеологией можно бороться только контридеологией.

А у нас с этим проблема. О том, что нужна национальная идея, то есть объяснение, куда нам надо идти и почему, говорят давно. Но ее нет. А если власть будет действовать излишне жестко, то энергия народа может начать выплескиваться не туда, куда нужно.

Определённый откат в виде частичной декриминализации статьи об экстремизме неудивителен. Но сам по себе он ничего не решает.