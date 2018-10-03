К голодовке пожарных в Якутии присоединились ещё три человека

Якутск, , 11:54 — REGNUM Сотрудники подразделения ГБУ «Противопожарная служба Якутии» в посёлке Зырянка Верхнеколымского района поддержали требования работников пожарной части в Кангалассах. Трое из них присоединяются к голодовке, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник караула пожарной части в посёлке Зырянка Верхнеколымского района Сергей Пилюгин. В итоге число участников акции протеста достигнет 18-ти человек.

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По словам Сергея Пилюгина, голодающих было бы гораздо больше, если бы не страх пожарных потерять работу. Участники акции протеста говорят о сильном давлении на них. Требования протестующих поддерживают сотрудники всех подразделений «Противопожарной службы Якутии».

Присоединяющиеся к голодовке пожарные Зырянки также говорят о том, что им недоплачивают: переработки рассчитываются по самой минимальной планке и без учёта уровня опасности труда пожарных. Состояние здания пожарной части тоже плачевное после того, как летом его топило. Как рассказал Сергей Пилюгин, вода стояла на уровне 30 сантиметров от пола, одна стена вывалилась, полы начинают вздуваться, кругом трещины, бетон полопался. Здание после наводнения никто не сушил и не ремонтировал — деньги на это не выделялись.

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Обмундирование пожарным не выдали в полном объёме даже по требованию суда, форма пришла не подходящего размера, зимние берцы не дали, ватники — тоже.

«Мы лишнего ничего не просим, всё законно», — обратил внимание на адекватность требований участников голодовки Сергей Пилюгин.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая голодовка сотрудников кангаласского подразделения противопожарной службы Якутии. Пожарные требуют начислять им зарплату так, как положено, создать нормальные условия труда и выдавать обмундирование в полном объёме и по сезону. Голодовку они намерены продолжать до исполнения их требований.