Председатель парламента Казахстана: коррупция в сфере госзакупок растет

Астана, , 11:51 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года количество коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок в Казахстане выросло в два раза, сообщает 3 октября издание Zakon. kz со ссылкой на председателя Мажилиса парламента республики Нурлана Нигматулина.

По его словам, чаще всего виновными в подобных правонарушениях являются государственные служащие. В связи с этим в парламент на рассмотрение внесен законопроект, направленный на изменение законодательства в сфере госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября вышеуказанный законопроект был одобрен парламентом Казахстана в первом чтении. Проект документа усиливает ответственность за нарушения в сфере закупок.

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