Следователи выясняют причину смерти пермячки, страдавшей опухолью на лице

Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае силовики выясняют причину смерти 92-летней жительницы Кизела, страдавшей опухолью на лице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., сообщает портал 59.ru.

Пожилая женщина скончалась после госпитализации в больнице Перми 1 октября. По словам дочери умершей пенсионерки, силовики уже общались с ней и интересовались, почему ранее женщина не обратилась в пермские больницы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, по данным врачей горбольницы Перми № 4, у пациентки имелось обширное новообразование на лице со стремительным ростом. В мае ей рекомендовали консультацию онколога в краевом онкодиспансере, оформили электронное направление. Пациентка на консультацию приехать не смогла. Женщина находилась под наблюдением медиков Кизела, которые сделали вывод о невозможности операции из-за того, что заболевание осложнялось кровотечением. Медики называют причиной смерти пенсионерки общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация, в которой оказалась 92-летняя жительница Кизела, вызвала широкий резонанс. По данным информресуросов. Родственники женщины утверждали, что врачи Кизела отказывались лечить пожилую женщину из-за ее возраста. Близкие хотели показать бабушку медикам Перми, но опасались, что она не вынесет тягот поездки.

92-летняя Зоя Ивановна К. страдала опухолью на лице, которая активно прогрессировала последние полгода. Нарост достиг гигантских размеров и мешал видеть, слышать, принимать пищу.

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