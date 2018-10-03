ИнстаграмЖиви: в работе Instagram случился глобальный сбой

Москва, , 11:45 — REGNUM В работе Instagram сегодня, 3 октября, произошёл глобальный сбой. Пользователи из России, США и стран Европы жаловались, что не могут воспользоваться сервисом. Проблема в работе приложения объединила российских пользователей на другой платформе — в Twitter, где они запустили хэштег #инстаграмживи.

https://twitter.com/oldLentach/status/1047391388608987136

https://twitter.com/mudakoff/status/1047387375670841344

Юзеры отмечают, что заходят в Twitter только для того, чтобы убедиться, что не одиноки в случившемся. Исходя из количества одинаковых сообщений, они пришли к выводу, что Twitter — соцсеть для проверки работы других соцсетей.

«Твиттер» — это соцсеть для проверки других соцсетей. «Инстаграм» упал — в твиттер. «ВК» лежит — сюда же», — пишет Че-ловек.

https://twitter.com/Marjori_Simpson/status/1047392716102033408

Большинство пользователей с юмором отнеслись к сбою в работе Instagram. Они шутят, что у многих из-за перебоев может остановиться полноценная жизнь. Впрочем, в некоторых случаях так и произошло.

«Инстаграм» упал во всем мире. Блогеры плачут. Магазины не могут на тебя подписаться. Девочки, которые любят путешествовать, и SMM без работы. Апокалипсис или мне вернули мой 2007?» — спрашивает Дайвер.

https://twitter.com/Allexias_Step/status/1047388628610166784

https://twitter.com/SlavskiyDenis/status/1047395405862981632

https://twitter.com/kozhevniksff/status/1047395559403933696

По данным сайта Down Detector, отчеты о сбоях в работе приложения поступают со всего мира примерно с 9 утра. 44% пользователей не могут обновить ленту, 33% — войти в приложение, 21% — воспользоваться веб-сайтом. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Великобритании и Нидерландов. Также проблемы с доступом к Instagram были замечены в России, Белоруссии, Польше, Италии, Швеции, на Украине и в других странах.

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