Медик рассказал, в каком возрасте начинается старость

Москва, , 11:39 — REGNUM Если треть граждан России (32%), согласно опросу ВЦИОМ, полагают, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, а другая треть (31%) называет более зрелые годы (60−69 лет), то медики предпочитают оперировать несколько другими параметрами старости.

Кандидат медицинский наук Константин Емешин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM прежде всего отметил, что понятие «старость» — это, безусловно, некий условный термин, но для него, как физиолога и врача, реально важна при опросе пациента информация о детородной функции — и прежде всего проявление климакса.

«Хотя многие медики считают, что климакс присущ только для женщин — исчезновением менструации, но тем не менее и у мужчин он проявляется: угасание эрекции и эякуляции, хотя это происходит у мужчин и в более позднем возрасте. При климаксе меняется гормональный фон, и это сопровождается многочисленными нарушениями обменных процессов, особенно в соединительной ткани, и поэтому практически у каждого страдают суставы и позвоночник, структура хрусталика и роговицы, меняются функции щитовидной и поджелудочной желез. Поэтому как медик отмечаю старость по оси угасания половой функции. Хотя могут быть и другие оси измерения», — подчеркнул эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей России (более 60%) считают, что старость начинается с 50 лет.

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