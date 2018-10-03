Актёр Пашинин решил вывести СБУ на чистую воду угрозами о самоубийстве

Киев, , 11:21 — REGNUM Воюющий в Донбассе на стороне украинских националистов актёр Анатолий Пашинин, который снялся в ряде российских фильмов, пригрозил украинским спецслужбам покончить с собой. Об этом он заявил в беседе с журналистами, видео которой опубликовано на Youtube.

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Пашинин пояснил, что таким образом он смог бы получить доказательства слежки за ним. Актёр утверждает, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», — заявил Пашинин.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Анатолий Пашинин вступил в один из добровольческих батальонов в Донбассе в 2017 году. Он признался, что ему «приятно» участвовать в боевых действиях на стороне Киева из-за «всплеска гормонов». По словам актёра, он испытывает «чудовищное удовольствие», оставаясь в живых.

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В июне он также заявил, что в Донбасс поехал, чтобы «заткнуть рты» тем, кто «обзывает молодых украинцев фашистами и нацистами». При этом сам позднее сравнил Украину с колонией, а её население — с папуасами, у которых «нет прав на реализацию, как у любого беженца».

Напомним, Анатолий Пашинин снялся в российских картинах «Мы из будущего», «Адмирал» и нескольких сериалах.

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