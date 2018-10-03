Возле польско-украинской границы провели забастовку дальнобойщики

Киев, , 11:21 — REGNUM Водители грузовых автомобилей 2 октября перекрыли движение во Львовской области на польско-украинкой границе на час из-за километровых пробок, сообщает «УНИАН».

Согласно сообщению, в стихийном протесте возле пограничного пункта пропуска «Краковец» приняли участие около 50 человек. Дальнобойщики требуют, чтобы на пунктах пропуска быстрее осматривали автомобили, так как грузовым фурам приходится ждать по несколько суток на границе, чтобы выехать в Польшу.

Координатор организации «Варта 1» Игорь Зинкевич заявил, что очереди на границе появляются из-за «тихой забастовки» польских пограничников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польские пограничники готовы устроить итальянскую забастовку из-за низкой заработной платы.