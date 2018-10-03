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В работе Instagram вновь отмечены сбои

Общество

За последние 24 часа сложности в работе испытывали пользователи из США, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Германии и России

В работе Instagram вновь отмечены сбои
jeanam.com
Сети

Вашингтон, 3 октября 2018, 11:07 — REGNUM  В работе социальной сети Instagram 3 октября были зафиксированы сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего нарушения в работе популярных ресурсов.

По сведениям сервиса, за последние 24 часа сложности в работе испытывали пользователи из США, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Германии и России. Отмечается, что 43% проблем были связаны с загрузкой приложения, 34% не могли войти в свой аккаунт, а 21% отмечали неполадки в работе веб-сайта сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбой в работе социальной сети Instagram произошел 7 сентября. Более половины пользователей, столкнувшихся с проблемами, жаловались тогда на перебои в загрузке новостной ленты сервиса.

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