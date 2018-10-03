На поддержку НПО Алма-Атинской области Казахстана выделено более $700 тыс

Алма-Ата, Казахстан, , 11:05 — REGNUM В Алма-Атинской области выделено 254 млн тенге ($701 тыс.) на поддержку неправительственных организаций (НПО), сообщает 3 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя акима (главы) области Акана Абдуалиева.

По его словам, в регионе действуют 394 НПО, половина из которых находятся в сельской местности. Абдуалиев сказал, что с каждым годом у населения возрастает доверие по отношению к НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане приняты правила формирования, мониторинга и оценки результатов государственного социального заказа, которые обязывают госорганы республики размещать темы заказа в интернете. Это требование введено для обсуждения социального заказа с НПО.

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