Перенос выходных дней в 2019 году утвержден правительством

Москва, , 11:01 — REGNUM Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2019 году. Так, новогодние праздники продлятся до 8 января, следует из постановления, опубликованного на портале правительства.

Выходной день с субботы 5 января переносится на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января — на пятницу 3 мая. Вместо субботы 23 февраля жители России получат выходной в пятницу 10 мая. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней с 30 декабря.

Два выходных подряд будет в феврале — 23-го и 24-го, три выходных подряд — в марте, с 8-го по 10-е. Весенние каникулы будут длиться 1 по 5 мая, а затем продолжатся с 9 по 12 мая. Выходными днями будут 12 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений согласовала подготовленный Минтруда РФ проект по переносы выходных дней. Эксперты обращают внимание на пагубность затяжных праздников для работы производственных предприятий.

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