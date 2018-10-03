Названы регионы России с самой высокой и низкой смертностью

Москва, , 11:00 — REGNUM За семь месяцев 2018 года в 23-х российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился уровень смертности, однако в 55-ти регионах этот показатель, наоборот, вырос. Об этом 3 октября сообщает «Общероссийский народный фронт» со ссылкой на демографические данные Росстата.

Так, наилучшую динамику по снижению смертности на тысячу человек показали Ингушетия (на 6,7%), Калмыкия (4,8%), город Севастополь (4,4%), Чечня (4,3%), Карачаево-Черкессия (4,2%), Ямало-Hенецкий автономный округ (4%), Адыгея (3,8%), Кабардино-Болгария (3,4%), Краснодарский край (2,3%) и Крым (2,1%).

Наихудшая ситуация по росту смертности населения — на Чукотке (21,7%), Ненецком автономном округе (7,5%), Забайкальском крае (5,9%), Сахалинской области (5,7%), Марий Эл (4,7%), Мурманской (4,5%), Курганской (4,5%), Кемеровской (4,2%), Пензенской (4,1%) и Нижегородской (4%) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ намерено снизить смертность в стране к 2024 году до уровня 10,9 на 1 тыс. человек. В частности, планируется направить меры на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

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