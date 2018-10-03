ВЦИОМ: половина граждан РФ старше 60 лет свободное время проводят на даче

Москва, , 10:54 — REGNUM Половина граждан России старше 60 лет проводят свободное время, работая на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 49% граждан старшего поколения в основном проводят свободное время на даче, 41% опрошенных предпочитают смотреть телевизор, 26% гуляют на воздухе, 22% читают газеты и журналы и еще 19% проводят время интернете.

Также в результате опроса выяснено, что более 60% респондентов считают, что старость начинается с 50 лет. При этом 32% граждан назвали период 50 — 59 лет, а 31% полагают, что старость приходит с 60 до 69 лет. Еще 16% граждан России считают, что период старости наступает в 70−79 лет, а по мнению 6% человек начинает стареть после 80 лет.

Кроме того, по итогам исследования эксперты ВЦИОМ сделали вывод, что 87% людей старше шестидесяти больше всего нравится общение с друзьями и близкими. 79% пожилых людей наслаждаются свободным временем.

Исследование было проведено 29 сентября 2018 года среди российских граждан от 18 лет и старше по случайной выборке стационарных и мобильных номеров методом телефонного интервью. Опрошены 1600 человек. Размер погрешности не превышает 2,5%.

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