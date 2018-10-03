Критика фильма «Веном» оказалась проделкой ботов

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Критика фильма «Веном», премьера которого состоится 4 октября, оказалась проделкой ботов, за которыми стоит певица Леди Гага. К такому выводу фанаты Marvel пришли из-за того, что картина «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли выйдет на большие экраны в тот же день, что и «Веном».

За несколько дней до премьеры обоих фильмов в сети появились отзывы людей, которым удалось посмотреть картины раньше. «Веном» не оправдал ожиданий зрителей, в то время как о ленте «Звезда родилась» оставляли лишь хвалебные отзывы. Однако вскоре пользователи обнаружили ботов, которые оставляли одинаковые отзывы о фильмах. Они решили, что твиты с критикой «Венома» — проделки фанатов Леди Гаги.

«Я большой фанат Marvel, но я посмотрел «Веном» и даже не знаю, что сказать. Просто это худший фильм года. Я ожидал намного большего и сейчас разочарован», — этот и другие подобные отзывы можно встретить на просторах Twitter от совершенно разных пользователей.

«Веном» — фильм Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. Основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. «Звезда родилась» — режиссёрский дебют Брэдли Купера. Главные роли в мюзикле сыграли сам Брэдли Купер, а также Сэм Эллиотт и Леди Гага.

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