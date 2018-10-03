Ученый из КФУ назвала слабые стороны педагогического образования в России

Казань, , 10:50 — REGNUM Организация педагогических практик в российской высшей профессиональной школе имеет несколько слабых сторон, не позволяющих реализовать потенциал практического обучения в полной мере, заявила доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования Казанского федерального университета (КФУ) Татьяна Баклашова. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Это и непродолжительный период практик, и их пассивный характер, и отсутствие внутриуровневой и межуровневой преемственности практик», — сказала ученый.

Такой вывод она сделала после проведенного исследования, якобы обусловленного необходимостью трансформации системы практического обучения будущих учителей в отечественной высшей школе. Результаты своей работы ученый представила на конференции Британской ассоциации исследователей в области образования (BERA).

По мнению ученого, ключевую роль в вопросе обеспечения студентов качественным практическим обучением играет сетевое взаимодействие высшей школы, базы практик и местных органов управления образованием. Такое сетевое взаимодействие удалось создать в Институте психологии и образования КФУ в модели педагогической магистратуры.

Добавим, о трансформации образовательной системы ученые КФУ говорят не впервые. Ранее замдиректор по научной деятельности Института психологии и образования КФУ Тимирхан Алишев сообщил об отличиях российской и финской систем общего образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт КФУ рассказал об отличиях российской и финской систем образования