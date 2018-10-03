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«Обитель зла» по-украински: нацгвардия оцепила село из-за сибирской язвы

Общество

Военнослужащие образуют живую цепь для изоляции жителей

с. Меняйловка, Украина, 3 октября 2018, 10:38 — REGNUM  В Одесскую область начали перебрасывать сотрудников нацгвардии из-за вспышки сибирской язвы, сообщает 3 октября УНИАН.

Согласно сообщению, вспышка зафиксирована в селе Меняйловка. В населенном пункте объявили карантин и выставили шесть блокпостов, чтобы никто не вошел и не вышел. Сотрудники нацгвардии должны выстроить живую цепь вокруг села для дополнительной изоляции жителей. Также врачи начали обследовать близлежащие села на наличие опасной болезни.

Напомним, ранее в Одесской области госпитализировали пятерых жителей с подозрением на сибирскую язву. У одного госпитализированного болезнь была подтверждена.

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Сибирская язва
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