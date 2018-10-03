В Ярославле создадут компьютерную программу расчетов загрязнения атмосферы

Ярославль, , 10:26 — REGNUM Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области потратит 1 миллион 425 тысяч рублей на создание компьютерной программы для сводных расчетов загрязнения атмосферы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Компьютерная программа должна быть готова к 16 ноября 2018 года. Источник финансирования — средства, выделенные правительством Москвы Ярославской области в качестве компенсации за ввоз мусора. Программа будет использоваться для сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для городов Ярославль, Рыбинск и Тутаев Ярославской области.

Программа не будет анализировать фактическое загрязнение окружающей среды. Департамент охраны окружающей среды будет брать с предприятий данные об их выбросах и заносить в компьютерную программу, которая будет рассчитывать возможное загрязнение атмосферы.

Эти данные нужны, например, при установлении нормативов выбросов, которые устанавливаются для промышленных предприятий. Сейчас при установлении нормативов учитывается фоновое загрязнение, рассчитанное на основе данных измерений на постах Ярославского гидрометцентра. Но метеослужба анализирует лишь выброс 13 вредных веществ, а на крупных предприятиях их в разы больше. К тому же на всю область таких постов всего восемь. И это не позволяет получать верную картину.

Ограниченное число постов и контролируемых веществ не позволяет достаточно полно учитывать фон, что снижает эффективность нормирования выбросов. Вместе с тем, практический опыт использования сводных расчетов для решения проблемы в ряде городов РФ показал эффективность использования этой методологии для решения задач нормирования выбросов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Сводные расчеты могут быть использованы при определения эффективности природоохранных мероприятий, определения вкладов в загрязнение атмосферы планируемых и действующих предприятий, оценки различных сценариев городского развития и градостроительных планов.