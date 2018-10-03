Волгоградский университет будет сотрудничать с вузами Таджикистана

Волгоград, , 10:24 — REGNUM Волгоградский государственный университет (ВолГУ) выступит партнером высших образовательных учреждений Таджикистана, соответствующее соглашение было подписано ректором Волгоградского государственного университета Василием Таракановым в ходе визита в Душанбе. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба вуза.

Официальная встреча в министерстве образования Таджикистана была организована по инициативе ВолГУ. Визит состоялся в рамках реализации задач, обозначенных приоритетным национальным проектом «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» и другими документами. Они, в числе прочего, предполагают увеличение количества обучающихся иностранных студентов.

«В ВолГУ уже поставлена стратегическая задача по реализации международной маркетинговой стратегии и экспорту образовательных услуг. Таким образом, вуз выстраивает целостную концепцию по расширению международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров в торжественной обстановке министерство образования Таджикистана в лице министра образования Саида Нуриддина Саида и ВолГУ в лице Василия Тараканова подписали соглашение о сотрудничестве.

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