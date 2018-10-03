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Житель Колымы через суд доказывает, что он жив и не умирал

Общество

«Не знаем, как вам сказать, но вы числитесь умершим»

Магадан, Магаданская область, 3 октября 2018, 10:47 — REGNUM  В Магаданской области произошла шокирующая ситуация. Житель Магадана Александр Ткач, узнавая в банке, почему заблокирована его карта, выяснил, что по документам он оказывается уже числится мёртвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не знаем, как вам сказать, но вы числитесь умершим», — процитировал Александр Ткач телеканалу МТК сотрудника банка.

Его жене уже звонят из банка с вопросом, кто будет гасить кредит, оформленный на Александра Ткача.

Свидетельство о смерти мужчины было оформлено в посёлке Ягодное. В больницу этого населённого пункта поступил мужчина, который представился Александром и назвал все данные жителя Магадана, который теперь вынужден разбираться, как жить дальше, когда по документам числишься умершим. Мужчина обратился в прокуратуру и будет восстанавливать свои документы через суд.

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