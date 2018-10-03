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Во Львовской области шахтерам выплатили менее 50% зарплаты

Общество

Это задолженность еще за август

Во Львовской области шахтерам выплатили менее 50% зарплаты
Шахтер

Львов, Украина, 3 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Шахтерам предприятия «Львовуголь» выплатили только 43% от зарплаты в августе, заявили во Львовской областной администрации, сообщает 3 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, «Львовуголь» направил на выплату зарплат в августе порядка 22 млн гривен ($780 тыс.), что составило только 43% от задолженности. По словам главы Львовской обладминистрации Олега Синютки, долги перед рабочими растут из-за повышения с начала 2018 года зарплаты горнякам.

Напомним, по всей Украине регулярно проходят забастовки шахтеров, которым не выплачивают зарплату. Так, в Волынской области горняки бастовали не менее 11 дней. Шахтеры даже приходили к зданию администрации предприятия, владеющего шахтой, и жгли шины.

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Социально-экономический кризис на Украине
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