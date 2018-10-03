Взрыв в школе в Дагестане: дети давно жаловались на запах газа в спортзале

Махачкала, , 09:28 — REGNUM Запах газа в дагестанской школе, где 2 октября при взрыве пострадали пятеро подростков, ощущался давно. О том, что дети не раз жаловались на неприятный запах, заявили родители пострадавших, передает «Пятый канал».

Каналу стало известно о подробностях произошедшего. Их сообщил отец одного из пострадавших Магомед Гаджиев. По его словам, после тренировок школьники пошли на взвешивание, в это время выключился свет и прогремел взрыв. Он также подтвердил, что с жалобами на запах газа дети обращались не раз, в том числе к директору спортзала.

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Напомним, 2 октября около 20:30 в спортивном зале школы селении Эбдалая Левашинского района произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. С ожогами, которые составляют от 40 до 90% поверхности тела, они доставлены в республиканскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Решается вопрос об их транспортировке в Москву. По факту взрыва начата доследственная проверка.

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