Жительница США намерена истребовать с Facebook почти $1 млн

Хьюстон, США, , 09:23 — REGNUM Жительница Хьюстона (штат Техас, США) будут судиться с Facebook. Гражданский иск против социальной сети был подан в окружной суд 1 октября. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

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Женщина обвинила Facebook в предоставлении «неограниченной платформы», которая позволяет секс-торговцам преследовать и вовлекать детей в сексуальное рабство. Одной из таких жертв и стала жительница Техаса. По её словам, в 2012 году, когда ей было 16 лет, она познакомилась через соцсеть с человеком, который предложил ей работу моделью. Однако во время встречи с ним мужчина заставил девушку заниматься сексом с другими мужчинами, которые её избили и изнасиловали.

«На протяжении более десяти лет Facebook предоставляет хищникам неограниченную платформу для охоты на жертв», — приводит издание слова адвоката потерпевшей Энни Макадамс.

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Отмечается, что это только первый иск из целой серии, которые женщина намерена подать в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook может быть оштрафована на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,62 млрд) из-за последней хакерской атаки, в результате которой злоумышленники могли получить данные 50 млн пользователей социальной сети. О произошедшем компания уведомила только спустя три дня.

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