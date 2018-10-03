В Тюмени пройдет слёт студенческих отрядов Уральского федерального округа

Тюмень, , 09:21 — REGNUM В слёте студенческих отрядов Уральского федерального округа (УФО) примут участие четыре сотни командиров, комиссаров и бойцов студотрядов. Мероприятие пройдет с 5 по 7 октября и объединит студенческие активы из Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета (ТИУ).

Инициатором слёта выступил ТИУ, автором проекта — специалист Центра молодёжных инициатив опорного вуза, комиссар Штаба студенческих отрядов УФО Елена Доценко.

По ее словам, с 13 по 15 октября в Ростове-на-Дону состоится Всероссийский слёт студенческих отрядов, поэтому организаторы тюменского мероприятия ставят перед собой задачу набрать команду УФО.

В рамках слёта в Тюмени состоится конкурс профессионального мастерства среди студенческих строительных отрядов «Шестой разряд», пройдут спартакиады по мини-футболу, перетягиванию каната, волейболу, баскетболу 3×3 и армрестлингу. Также студенты примут участие в работе Школы театрального мастерства и создании единого пресс-центра студенческих отрядов УФО.

В вузе напомнили, что проект слёта стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования и физических лиц. На реализацию проекта выделены грант Росмолодежи в размере 1,9 миллионов рублей и субсидия в размере 360 тысяч рублей департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Читайте также: Студенты-математики из Тюмени поборются за победу в международной олимпиаде