Движение на МКАД восстановлено после опрокидывания автокрана

Москва, , 09:17 — REGNUM На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги восстановлено движение транспорта, ограниченное из-за аварии с автокраном. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.

Опрокинувшийся автокран поднят. Движение на 19-м километре МКАД восстановлено в полной мере.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в районе Бесединского моста опрокинулся автокран, ограничив движение по нескольким полосам. О пострадавших не сообщалось. Водителям пришлось выбирать пути объезда.

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