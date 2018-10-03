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Движение на МКАД восстановлено после опрокидывания автокрана

Общество

Авария произошла в районе Бесединского моста

Москва, 3 октября 2018, 09:17 — REGNUM  На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги восстановлено движение транспорта, ограниченное из-за аварии с автокраном. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.

Опрокинувшийся автокран поднят. Движение на 19-м километре МКАД восстановлено в полной мере.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в районе Бесединского моста опрокинулся автокран, ограничив движение по нескольким полосам. О пострадавших не сообщалось. Водителям пришлось выбирать пути объезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Упавший автокран ограничил движение на МКАД

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Дорожно-транспортные происшествия
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