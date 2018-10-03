Новосибирскому губернатору указали на недопустимость роста тарифа на проезд

Новосибирск, , 09:12 — REGNUM Сразу несколько общественных активистов Новосибирской области подписались под обращением к губернатору региона Андрею Травникову, в котором заявили о недопустимости повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Новосибирска и о бездействии мэрии города по проведению транспортной реформы в соответствии с ФЗ-220.

Открытое письмо на нескольких страницах, под которым подписались президент Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгений Митрофанов, ответственный секретарь Автомотоассоциации Алексей Носов, координатор РОО «Родительский комитет» Владимир Кириллов и президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, уже появилось в СМИ и социальных сетях.

«Мэрия Новосибирска в лице её руководителей использует цифру себестоимости поездки в 39 рублей, такую же цифру они называли и в мае 2017 года на заседании комитета по транспорту законодательного собрания, когда также пытались необоснованно решить системные проблемы транспортной отрасли Новосибирска за счёт населения агломерации. Тогда, озвучив нашу информацию об искусственной и, возможно, коррупционной схеме повышения себестоимости поездки в МКП ПАТП-4, ваши чиновники приняли взвешенное решение не повышать тарифы и рекомендовали мэрии привести в соответствие с Федеральным законом 220-ФЗ транспортную отрасль Новосибирска и оптимизировать работу МУПов вплоть до их сокращения, — говорится в обращении общественников. — В этом году мы видим, что мэрия и лично мэр Новосибирска Локоть (Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ) применяет абсолютно те же самые методы, что и ранее, при необоснованных попытках повысить тарифы в интересах олигархических структур».

Обращаясь к главе региона, представители новосибирской общественности отмечают, что уверены — повышение тарифов является попыткой исправления управленческих ошибок за счёт населения, «которая неминуемо повлечёт дальнейший рост социального напряжения в городе и области, а он в свою очередь будет экстраполирован на федеральные и областные органы исполнительной власти».

«На протяжении долгого времени реальные доходы населения Новосибирска официально не растут, а повышение тарифов на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте ещё больше ударит по экономическим интересам социально активных горожан. Нас также смущает, что в Новосибирской области снижается возможность предметного гражданского диалога по столь значимым социально-экономическим вопросам», — отмечается в письме.

Авторы обращения предлагают губернатору «до согласования повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Новосибирска инициировать общественную дискуссию по поводу транспортной реформы и реализации Федерального закона №220, стоимости муниципального контракта на перевозках, обоснованности стоимости проезда со стороны муниципальных автотранспортных предприятий, а также принять исчерпывающие меры по понуждению мэрии Новосибирска к исполнению требований законодательства».

«Да, я подписал письмо к Травникову, подготовленное Владимиром Кирилловым, так как считаю предложение мэрии Новосибирска необоснованным и несущим угрозу социальной стабильности в регионе», — прокомментировал ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска, которое планируется в ближайшее время, — шаг, без которого нельзя развивать общественный городской транспорт. Градоначальник, в подтверждении своих слов, указал, что «участились случаи аварий, коротких замыканий, незакрывающиеся двери».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской областиАндрей Травников также уже поддержал идею о повышении тарифа на проезд в Новосибирске. Он считает, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются».

Тем временем перевозчики требуют поднять цены на билеты как можно скорее.

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В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска повышалась в 2015 году. В ближайшее время она может вырасти дважды — в 2018 году (октябре или ноябре) и январе 2019 года. Власти пока не уточняют, насколько, но отмечают, что скорее всего «на несколько рублей». Сегодня плата за проезд в метрополитене Новосибирска составлет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

Ещё в декабре 2017 года власти Новосибирска отменили скидку по Единой транспортной карте и поездка для многих новосибирцев стала на один рубль дороже.

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