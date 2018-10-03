Синоптики обещают москвичам потепление к выходным

Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве до конца текущей недели будут идти дожди. Осадков не прогнозируется только в пятницу, 5 октября. По данным Гидрометцентра, днём 3 октября дождь ожидается повсеместно. Будет дуть порывистый ветер, до 15 м/с. Воздух прогреется до 12−14° в Москве и 9−14° по области.

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4 октября дождь усилится до умеренного, порывы ветра до 15 м/с сделают непогоду еще неприятней. Ночью столбик термометра покажет 5 — 7° в столице и 2−7° по области, днём будет не выше 8−10° в мегаполисе и 7−12° в регионе.

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Сохранится небольшой дождь и в выходные дни, однако станет немного потеплее. 6 октября днем столбики термометров поднимутся до 11−16°. А уже 7 октября воздух прогреется до +18 градусов. Ветер сменит направление с западного на южное.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший сентябрь в Москве стал вторым по теплу месяцем за всю историю метеонаблюдений в столице. Средняя аномалия температуры составила +3,6 градуса.

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