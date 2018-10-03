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Актрису Фань Бинбин оштрафовали на $70 млн

Общество

Ей грозит уголовное преследование, если все налоги, проценты и штрафы не будут уплачены в срок

Пекин, 3 октября 2018, 08:52 — REGNUM  Китайская актриса Фань Бинбин и её компании оштрафованы на 479 млн юаней (около $70 млн) за уклонение от уплаты налогов и другие нарушения. Сообщение об этом опубликовано Главным налоговым управлением Китая.

Актрисе грозит уголовное преследование, если все налоги, проценты и штрафы не будут уплачены в срок. Фань Бинбин и компании, действующие в её интересах, должны выплатить также 255 млн юаней сокрытых налогов и 33 млн юаней пени.

Еще 51 млн и 65 млн юаней соответственно должны выплатить две компании, помогавшие актрисе скрывать доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Фань Бинбин, получившая мировую известность после съемок в боевике «Люди икс: Дни минувшего будущего», пропала из соцсетей. Перед этим стало известно о том, что её подозревают в неуплате налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Бегство в реальность: китайская актриса пропала из социальных сетей

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Налоговые преступления
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