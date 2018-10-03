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Улицы тонут в мусоре: мэрию Екатеринбурга ждёт проверка

Общество

Свердловское управление Роспотребнадзора взяло на контроль ситуацию с вывозом отходов из частного сектора

Улицы тонут в мусоре: мэрию Екатеринбурга ждёт проверка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусор

Екатеринбург, 3 октября 2018, 08:44 — REGNUM  В Екатеринбурге мэрию города ждёт проверка из-за ситуации с вывозом мусора. Ситуацию с уборкой частного сектора взяло на контроль свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Проверка будет внеплановой и выездной. Сейчас идёт её согласование с органами прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Также санитарные врачи усилили мониторинг за ситуацией с инфекционными заболеваниями в Екатеринбурге.

Напомним, ранее жители частного сектора жаловались на то, что у них с лета не вывозят отходы. В муниципальном предприятии «Спецавтобаза» на это ответили, что проблема вызвана грядущими изменениями. С 1 ноября эта организация будет региональным оператором по вывозу мусора, и оплачивать процесс станет областной бюджет. Ранее за это платил город, но теперь предусмотренные деньги закончились.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорный коллапс» на Урале дошёл до Екатеринбурга

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