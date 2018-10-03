Книгу соболезнований по Азнавуру открыли в посольстве Армении в Москве

Москва, , 08:43 — REGNUM В связи с кончиной известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура в посольстве Армении в Москве сегодня, 3 октября, открыта книга соболезнований.

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Выяснена причина смерти певца Шарля Азнавура

Как уточнили в дипмиссии, она будет работать до 5 октября. Также в течение дня будут открыты центральные ворота для тех, кто захочет возложить цветы у входа в здание.

По словам представителя МИД Армении Тиграна Балаяна, книги соболезнований в связи со смертью Шарля Азнавура также будут открыты во всех дипведомствах и консульствах Армении.

https://twitter.com/tbalayan/status/1047335276895490048

Как сообщало ИА REGNUM, певец, композитор и актёр Шарль Азнавур (настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян) скончался 1 октября на 95-м году жизни.

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Азнавур родился в Париже в 1924 году в семье армянских эмигрантов. Впервые перед публикой он выступил в девять лет. За свою долгую творческую жизнь сыграл более 60 ролей, стал соавтором свыше 1,3 тыс.песен. Альбомы Азнавура были проданы в 80 странах мира тиражом около 200 млн экземпляров.

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