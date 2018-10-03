Состояние пяти подростков после взрыва газа в Дагестане остается тяжелым

Махачкала, , 08:34 — REGNUM Пятеро пострадавших при взрыве газа в дагестанской школе подростков находятся в тяжелом состоянии. У них от 40 до 90% ожогов поверхности тела. Решается вопрос о доставлении их на лечение в Москву. Об этом сообщил главный врач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев.

По его словам, после доставления детей в больницу к оказанию им помощи был привлечен весь необходимый персонал, проводились консультации с федеральными центрами о целесообразности госпитализации наиболее тяжелых пострадавших в федеральные центры. В минздраве региона уточнили, что возраст пострадавших подростков составляет от 14 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС по региону сообщение о возгорании в школьном спортзале в селении Эбдалая Левашинского района поступило в 20:36. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании предположительно произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания.

Читайте также: При взрыве газа в спортзале в Дагестане пострадали пятеро подростков

По факту взрыва Следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что взрыв неизвестной смеси произошел в тренерской комнате спортивного зала, стоящего отдельно от школы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Левашинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.