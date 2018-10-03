Жители России назвали возраст, когда начинается старость

Москва, , 08:25 — REGNUM Большинство жителей России (более 60%) считают, что старость начинается с 50 лет. При этом 32% опрошенных назвали период с 50 до 59 лет, а 31% думают, что старость наступает с 60 до 69 лет. Средний возраст, при которым начинается старость, составляет 63 года. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 16% респондентов, период старости наступает 70−79 лет, по мнению 6% — после 80 лет. Лишь 4% граждан считают людей пожилыми в возрасте 40−49 лет. а 1% респондентов — моложе 40 лет. Людям старшего возраста (60+) больше всего нравится общение с друзьями и близкими (87%). 79% пожилых людей наслаждаются свободным временем. Большинство удовлетворены творческой (64%) и — профессиональной (61%) самореализацией.

Опрос показал, что люди старшего поколения (60+ лет) в основном проводят свободное время, работая на даче (49%), смотрят телевизор (41%), гуляют на природе (26%), читают прессу (22%) и проводят время интернете (19%).

Опрос проведен 29 сентября 2018 года среди граждан РФ от 18 лет и старше методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Размер погрешности не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, откладывать деньги на старость считает правильной идеей почти половина граждан России. 49% респондентов трудоспособного возраста, отвечая на вопрос, собираются ли они копить деньги на старость, ответили положительно.

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