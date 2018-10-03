В призывные комиссии Казахстана планируют включить общественность

Кокчетав, Казахстан, , 08:30 — REGNUM Для повышения прозрачности призыва в вооруженные силы Казахстана в Акмолинской области планируется внедрить электронную систему выдачи повесток, сообщили 3 октября в пресс-службе регионального департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции.

В Кокчетаве состоялась встреча руководителя департамента агентство Бергена Беспалинова с сотрудниками департамента и управления по делам обороны Акмолинской области и Кокчетава. В ходе встречи глава антикоррупционного ведомства предложил также включить в призывные комиссии представителей общественности.

Напомним, 2 октября министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев обратился к военнослужащим с призывом искоренить коррупцию в рядах вооруженных сил.