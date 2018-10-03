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В призывные комиссии Казахстана планируют включить общественность

Общество

2 октября министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев призвал искоренить коррупцию в рядах армии

Кокчетав, Казахстан, 3 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Для повышения прозрачности призыва в вооруженные силы Казахстана в Акмолинской области планируется внедрить электронную систему выдачи повесток, сообщили 3 октября в пресс-службе регионального департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции.

В Кокчетаве состоялась встреча руководителя департамента агентство Бергена Беспалинова с сотрудниками департамента и управления по делам обороны Акмолинской области и Кокчетава. В ходе встречи глава антикоррупционного ведомства предложил также включить в призывные комиссии представителей общественности.

Напомним, 2 октября министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев обратился к военнослужащим с призывом искоренить коррупцию в рядах вооруженных сил.

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Коррупция и борьба с ней
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