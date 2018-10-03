В рамках акции «Доброе дело» москвичам подарили 1600 гаджетов

Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве с начала 2018 года в рамках акции «Доброе дело» пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам подарили более 1600 гаджетов — смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры и другие электронные устройства. Акция «Доброе дело» проводится в столице с целью борьбы с цифровым неравенством и для поддержки социально незащищенных граждан, которые не могут позволить себе новую цифровую технику, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы, куратор проекта «Доброе дело» Алексея Галюжина, малообеспеченные москвичи в основном нуждаются в смартфонах и компьютерах, чтобы общаться в соцсетях и мессенджерах.

В 2017 году малообеспеченным жителям Москвы было передано 1200 гаджетов. Всего время действия акции «Доброе дело» москвичи, частные компании, департаменты и подведомственные организации подарили более 4000 электронных устройств. В мэрии отметили, что подарить работающий гаджет социально незащищенным гражданам можно разными способами.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, количество бедного населения в России, тех, кому не хватает денег ни на продукты, ни на одежду, составляет 22%.

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